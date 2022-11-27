Белорусские пограничники ведут инженерное оборудование границы с Украиной
- AP
«На территории Пинского пограничного отряда продолжается оборудование рубежа основными инженерными сооружениями», — сказал Ермаков в эфире телеканала СТВ.
По его словам, данные мероприятия включают в себя обустройство дорог, контрольно-следовой полосы, установку сигнализационного комплекса, системы видеонаблюдения.
Он добавил, что пограничники несут службу в усиленном режиме.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его настораживают попытки Украины всеми способами идти на эскалацию конфликта.