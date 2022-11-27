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Белорусские пограничники ведут инженерное оборудование границы с Украиной

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Белорусские военные ведут инженерное оборудование границы с Украиной в Брестской области, заявил официальный представитель Пинского пограничного отряда Государственного пограничного комитета Белоруссии.
Белорусские пограничники ведут инженерное оборудование границы с Украиной
  • AP

«На территории Пинского пограничного отряда продолжается оборудование рубежа основными инженерными сооружениями», — сказал Ермаков в эфире телеканала СТВ.

По его словам, данные мероприятия включают в себя обустройство дорог, контрольно-следовой полосы, установку сигнализационного комплекса, системы видеонаблюдения.

Он добавил, что пограничники несут службу в усиленном режиме.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его настораживают попытки Украины всеми способами идти на эскалацию конфликта.

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