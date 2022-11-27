Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил молдавские власти в давлении на прокуроров.

Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в Telegram.

«Мы не можем не учитывать, что и нынешнее руководство Антикоррупционной прокуратуры, и этот прокурор без опыта могут действовать под давлением власти, которая любой ценой хочет арбитражного и срочного приговора», — указал экс-президент.

Он подчеркнул, что руководство Антикоррупционной прокуратуры не может пересмотреть решение Высшей судебной палаты.

Додон добавил, что власти не могут смириться с тем, что Высшая судебная палата освободила его из-под домашнего ареста, а «потому оспорили это решение».

Ранее прокуратура Молдавии оспорила решение суда, по которому Додон был освобождён из-под домашнего ареста.