В ФТС высказались по ситуации с ввозом в Россию товаров для нужд СВО
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал ФТС.
«Информация о якобы усилении мер таможенного контроля при ввозе в Россию товаров для нужд СВО, публикуемая в ряде Telegram-каналов, не соответствует действительности», — говорится в заявлении.
Отмечается, что вопросы оперативного оформления таких товаров находятся на личном контроле руководства ФТС.
Добавляется, что в случае задержек с оформлением данных товаров нужно направить обращение в чат-бот ФТС России.
Ранее в ФТС опубликовали заявление по поводу ввоза товаров для нужд СВО.