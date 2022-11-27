В ФТС высказались по ситуации с ввозом в Россию товаров для нужд СВО

Федеральная таможенная служба России заявила, что данные об усилении таможенного контроля при ввозе в страну товаров для нужд СВО ложные.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал ФТС.

«Информация о якобы усилении мер таможенного контроля при ввозе в Россию товаров для нужд СВО, публикуемая в ряде Telegram-каналов, не соответствует действительности», — говорится в заявлении.

Отмечается, что вопросы оперативного оформления таких товаров находятся на личном контроле руководства ФТС.

Добавляется, что в случае задержек с оформлением данных товаров нужно направить обращение в чат-бот ФТС России.

Ранее в ФТС опубликовали заявление по поводу ввоза товаров для нужд СВО.