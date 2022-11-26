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В ФТС опубликовали заявление по поводу ввоза товаров для нужд СВО

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Федеральная таможенная служба (ФТС) опубликовала заявление по поводу ввоза товаров для нужд специальной военной операции (СВО).
В ФТС опубликовали заявление по поводу ввоза товаров для нужд СВО
  • РИА Новости

«В настоящее время ФТС России совместно с Минобороны России приняты дополнительные меры, направленные на ускорение ввоза в Российскую Федерацию и оперативное таможенное оформление товаров, предназначенных для обеспечения боевой и повседневной деятельности воинских частей Российской Федерации», — отмечается в заявлении на сайте ФТС.

Отмечается, что координация поставок товаров для нужд специальной военной операции осуществляется Минобороны России.

«При организации и осуществлении таких поставок необходимо обращаться в Минобороны России», — подчёркивается в сообщении.

Вместе с этим в заявлении указывается телефонный номер, который в настоящее время не обслуживается и по нему предлагается звонить в обычную справочную службу.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал нарастить производство и поставки востребованной военной продукции.

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