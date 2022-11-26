В ФТС опубликовали заявление по поводу ввоза товаров для нужд СВО

Федеральная таможенная служба (ФТС) опубликовала заявление по поводу ввоза товаров для нужд специальной военной операции (СВО).

«В настоящее время ФТС России совместно с Минобороны России приняты дополнительные меры, направленные на ускорение ввоза в Российскую Федерацию и оперативное таможенное оформление товаров, предназначенных для обеспечения боевой и повседневной деятельности воинских частей Российской Федерации», — отмечается в заявлении на сайте ФТС.

Отмечается, что координация поставок товаров для нужд специальной военной операции осуществляется Минобороны России.

«При организации и осуществлении таких поставок необходимо обращаться в Минобороны России», — подчёркивается в сообщении.

Вместе с этим в заявлении указывается телефонный номер, который в настоящее время не обслуживается и по нему предлагается звонить в обычную справочную службу.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал нарастить производство и поставки востребованной военной продукции.