Экс-министр энергетики Плачков: на Украине не хватает оборудования для работы энергосистемы
«У Украины очень большие проблемы с оборудованием для поддержания энергосистемы, поскольку всё резервное уже использовано», — приводит его слова РИА Новости.
По словам Плачкова, закупить необходимое оборудование у других стран не представляется возможным.
Он добавил, что самая сложная ситуация сложилась с мощными трансформаторами, которых в данный момент у Украины нет в наличии.
Ранее Министерство энергетики Украины сообщило, что в среду, 23 ноября, все расположенные на территории страны АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены.
Во всех регионах Украины были введены аварийные отключения электроэнергии.