Экс-министр энергетики Плачков: на Украине не хватает оборудования для работы энергосистемы

Бывший украинский министр энергетики Иван Плачков заявил, что страна сталкивается с проблемой большой нехватки оборудования для поддержания работы энергетической системы, пишет агентство УНИАН.

«У Украины очень большие проблемы с оборудованием для поддержания энергосистемы, поскольку всё резервное уже использовано», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Плачкова, закупить необходимое оборудование у других стран не представляется возможным.

Он добавил, что самая сложная ситуация сложилась с мощными трансформаторами, которых в данный момент у Украины нет в наличии.

Ранее Министерство энергетики Украины сообщило, что в среду, 23 ноября, все расположенные на территории страны АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены.

Во всех регионах Украины были введены аварийные отключения электроэнергии.