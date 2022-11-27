Обозреватель The Hill Файн: выход США из НАТО мог бы решить украинский кризис
«Конгресс может положить конец конфликту на Украине и получить Нобелевскую премию мира, приняв закон о выходе США из НАТО», — заявил автор статьи.
Файн также отметил бессмысленность существования Североатлантического альянса после распада СССР.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что появляется всё больше фактов, которые подтверждают, что на Украине имеет место противостояние России и НАТО: военные специалисты альянса воюют в составе ЧВК и ВСУ.