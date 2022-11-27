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Обозреватель The Hill Файн: выход США из НАТО мог бы решить украинский кризис

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Выход Соединённых Штатов из состава Североатлантического альянса мог бы помочь решить конфликт на Украине. Такое мнение выразил заместитель генерального прокурора при президенте Рональде Рейгане Брюс Файн в статье для The Hill.

«Конгресс может положить конец конфликту на Украине и получить Нобелевскую премию мира, приняв закон о выходе США из НАТО», — заявил автор статьи.

Файн также отметил бессмысленность существования Североатлантического альянса после распада СССР.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что появляется всё больше фактов, которые подтверждают, что на Украине имеет место противостояние России и НАТО: военные специалисты альянса воюют в составе ЧВК и ВСУ.

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