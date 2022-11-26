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СЦКК ДНР: украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию республики

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В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявили, что ВСУ за сутки 35 раз обстреляли территорию республики.
СЦКК ДНР: украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию республики
  • РИА Новости

«За истёкшие сутки представительство сообщало о 35 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — сказано в Telegram-канале представительства.

Отмечается, что на Донецком направлении украинские военные применяли артиллерию калибра 155 мм, на Ясиноватском — 152 мм, а на Горловском — РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм и миномёты 120 мм.

Таким образом, ВСУ выпустили 178 единиц различных боеприпасов.

Под обстрелом оказались Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы), Гольмовский, Зайцево, Троицкое, Майорск, Горловка (Никитовский и Калининский районы), Каштановое, Минеральное и Макеевка (Червоногвардейский район).

Ранее в ведомстве сообщили, что украинские военные обстреляли Кировский район Донецка в Донецкой Народной Республике снарядами натовского калибра.

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