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Экс-замглавы МЧС Фалеев допустил, что ракетные удары могут обрушить энергосистему Украины

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Бывший замглавы МЧС России Михаил Фалеев не исключил, что массированные ракетные удары по объектам инфраструктуры Украины могут обрушить всю украинскую энергетическую систему.

«Она (энергетическая система. — RT) давно не совершенствовалась, поэтому возможно каскадное обрушение этой системы», — сказал он РИА Новости.

Фалеев допустил, что продолжение развития каскадных процессов в энергосистеме Украины может привести к полному «параличу» в системе украинского военного управления.

Армия России 23 ноября нанесла массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара достигнута, в результате нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ и техники.

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