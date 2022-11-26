Экс-замглавы МЧС Фалеев допустил, что ракетные удары могут обрушить энергосистему Украины

Бывший замглавы МЧС России Михаил Фалеев не исключил, что массированные ракетные удары по объектам инфраструктуры Украины могут обрушить всю украинскую энергетическую систему.

«Она (энергетическая система. — RT) давно не совершенствовалась, поэтому возможно каскадное обрушение этой системы», — сказал он РИА Новости.

Фалеев допустил, что продолжение развития каскадных процессов в энергосистеме Украины может привести к полному «параличу» в системе украинского военного управления.

Армия России 23 ноября нанесла массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара достигнута, в результате нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ и техники.