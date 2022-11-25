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Украина не выполнила условия Конвенции о запрете противопехотных мин

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Участники Конвенции о запрете противопехотных мин заявили, что Украина и Греция не выполняют условия документа.

«Греция и Украина, которые имеют невыполненные обязательства по уничтожению запасов, по-прежнему не соблюдают их», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что Украина сообщила о наличии более 3,3 млн мин «Лепесток». Данные о количестве оставшихся мин украинские представители представят 30 апреля 2023 года.

В октябре офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что при обстрелах территории Луганской Народной Республики ВСУ используют американское вооружение, запрещённое международными конвенциями.

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