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Путин высоко оценил исполнение воинского долга казаками в ходе спецоперации на Украине

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Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень исполнения воинского долга казаками в зоне проведения спецоперации на Украине.

«Казаки — это особая каста... В истории России они занимают особое место... их главная задача была — охрана рубежей. Ну а потом, по мере развития страны, рубежи уходили дальше, а их служба Родине продолжалась в разном качестве», — заявил он на встрече с матерями военных, участвующих в СВО.

Президент подчеркнул, что выполнение казаками своего долга перед Родиной сегодня с одной стороны традиция, а с другой — «подчёркивает, что ничего никуда не исчезает».

Вместе с этим Путин отметил, что участники спецоперации на Украине не делят себя на отдельные касты и национальности.

Так, например, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что более 20 тыс. чеченцев приняли участие в спецоперации на Украине, в настоящее время на передовой находятся более 9 тыс. бойцов.

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