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Минобороны России: ВСУ потеряли десятки боевиков на Краснолиманском направлении за сутки

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В Минобороны России заявили, что потери киевского режима на Краснолиманском направлении за сутки составили до 70 убитыми и ранеными.

«На Краснолиманском направлении в результате упреждающих действий российских войск нанесено огневое поражение ротной тактической группе ВСУ, сосредоточенной для наступления в районе населённого пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Кроме того, огнём артиллерии и ударами армейской авиации сорвана атака противника в направлении населённого пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. 

«Потери ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки составили до 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, четыре боевые бронированные машины и два пикапа», — добавили в министерстве.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские ВКС в районах Северска и Славянска в ДНР уничтожили более 100 наёмников «Иностранного легиона».

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