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На Украине разрабатывают механизм импорта электроэнергии из Европы

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Глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что на Украине разрабатывают механизм импорта электроэнергии из Европы.
На Украине разрабатывают механизм импорта электроэнергии из Европы
  • Gettyimages.ru
  • © Planet One Images/Universal Images Group

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

«По коммерческому импорту — это технически возможно. «Укрэнерго» обеспечивает возможность такого импорта в объёме 500 МВт и даже 600 МВт», — сказал он.

Он подчеркнул, что для подобного рода импорта необходимы специальные механизмы, так как цена электроэнергии в Европе выше цены на Украине.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский пообещал Евросоюзу, что Украина поможет ЕС заместить российские энергоресурсы.

17 ноября в Еврокомиссии заявили о критических разрушениях энергетики на Украине.

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