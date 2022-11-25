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Замглавкома ВМФ России рассказал о действиях морпехов при освобождении Бердянска

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Умелые действия сил флота и высадка морской пехоты позволили освободить Бердянск, заявил заместитель главкома ВМФ России, генерал-лейтенант Виктор Астапов.

По его словам, ВСУ ожидали десанты с моря и заминировали акваторию портов в Чёрном и Азовском морях.

«Умелые действия сил флота позволили обмануть противника и высадить десант морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии в районе Бердянска», — сказал Астапов в интервью газете «Красная звезда».

Он добавил, что морская пехота сыграла важную роль не только при освобождении Бердянска и Мариуполя, но и других населённых пунктов Донбасса.

7 ноября в Минобороны России сообщили, что подразделения 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ведут эффективные наступательные действия на Угледарском направлении.

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