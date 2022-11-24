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Мэр Полтавы сообщил о переводе украинских школьников и дошколят на дистант

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Школьников и дошколят Полтавы переводят на дистанционное обучение, заявил мэр города Александр Мамай.
Мэр Полтавы сообщил о переводе украинских школьников и дошколят на дистант
  • Gettyimages.ru
  • © PhotoAlto/Jerome Gorin

«С 25 ноября образовательные учреждения переходят на дистанционную форму обучения, в том числе и детские сады», — сообщил он в Telegram-канале.

Обстоятельства, с которыми связана эта вынужденная мера, Мамай не уточнил.

Армия России 23 ноября нанесла массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цель удара достигнута, в результате нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ и техники, сообщили в Минобороны.

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