Глава МИД Приднестровья Игнатьев заявил о срыве его вылета в Москву молдавской стороной

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Россия 24» сообщил о срыве его вылета в Москву молдавской стороной из-за усиленного досмотра в аэропорту.

«Я вчера был, скажем, задержан в аэропорту города Кишинёв и не допущен к рейсу. Я планировал через Ереван вылететь в Москву, соответственно, было оказано давление техническими методами», — цитирует его РИА Новости.

По словам Игнатьева, молдавская сторона организовала усиленную проверку багажа, личных вещей и ручной клади, в результате чего рейс был сорван.

Ранее власти непризнанного Приднестровья обратились к России на фоне сокращения поставок газа со стороны Молдавии.

По словам Игнатьева, Молдавия с начала ноября начала отбирать газ у ПМР.