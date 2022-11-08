В МИД Приднестровья заявили, что Молдавия отбирает газ у непризнанной республики

Молдавия с начала ноября начала отбирать газ у непризнанного Приднестровья. Об этом сообщил глава МИД республики Виталий Игнатьев.

«Молдавская сторона буквально с 1 ноября начала отнимать газ, который, согласно контракту между «Газпромом» и компанией «Молдовагаз», предназначался для Приднестровья», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Игнатьев добавил, что отобранный газ Кишинёв не может использовать, так как такие большие объёмы газа Молдове не нужны.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна зимой рискует остаться без газа и электроэнергии.