Экс-премьеру Британии Борису Джонсону присвоили звание почётного гражданина Киева
- AP
- © Andrew Kravchenko
Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в своём Telegram.
«Киевсовет одобрил решение о присвоении большому другу Украины Борису Джонсону звания почётного гражданина Киева», — указал Кличко.
Он также добавил, что ждёт визита Джонсона в город для вручения награды.
Ранее на сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция о предоставлении гражданства Украины Борису Джонсону и выдвижении его кандидатуры на пост премьера Украины.