Экс-премьеру Британии Борису Джонсону присвоили звание почётного гражданина Киева

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городской совет украинской столицы присвоил звание почётного гражданина Киева бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в своём Telegram.

«Киевсовет одобрил решение о присвоении большому другу Украины Борису Джонсону звания почётного гражданина Киева», — указал Кличко.

Он также добавил, что ждёт визита Джонсона в город для вручения награды.

Ранее на сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция о предоставлении гражданства Украины Борису Джонсону и выдвижении его кандидатуры на пост премьера Украины.