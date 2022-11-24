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Foreign Policy: зависимость Украины от сервиса Starlink может представлять угрозу Киеву

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Чрезмерная зависимость Киева от сервиса Starlink может представлять угрозу для Украины.
Foreign Policy: зависимость Украины от сервиса Starlink может представлять угрозу Киеву
  • Gettyimages.ru
  • © Chris McGrath

Об этом говорится в статье обозревателя Риши Айенгара для Foreign Policy.

«Внезапное отключение может иметь разрушительные последствия», — отмечается в материале.

Автор напоминает, что в октябре уже был случай, когда 1,3 тыс. терминалов Starlink отключили из-за отсутствия финансирования.

В середине ноября сообщалось, что на Украину из Польши поставили очередную партию из 1570 терминалов спутниковой связи Starlink.

Ранее глава Space X Илон Маск заявил, что работу 11 тыс. из 25 тыс. терминалов спутникового интернета Starlink на Украине оплачивают ряд стран, организаций и частных лиц.

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