Foreign Policy: зависимость Украины от сервиса Starlink может представлять угрозу Киеву
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Об этом говорится в статье обозревателя Риши Айенгара для Foreign Policy.
«Внезапное отключение может иметь разрушительные последствия», — отмечается в материале.
Автор напоминает, что в октябре уже был случай, когда 1,3 тыс. терминалов Starlink отключили из-за отсутствия финансирования.
В середине ноября сообщалось, что на Украину из Польши поставили очередную партию из 1570 терминалов спутниковой связи Starlink.
Ранее глава Space X Илон Маск заявил, что работу 11 тыс. из 25 тыс. терминалов спутникового интернета Starlink на Украине оплачивают ряд стран, организаций и частных лиц.