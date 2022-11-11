В Киеве сообщили о прибытии на Украину из Польши 1570 терминалов Starlink

На Украину из Польши поставили очередную партию из 1570 терминалов спутниковой связи Starlink.

Об этом заявил министр цифровой трансформации страны Михаил Фёдоров.

«Ещё 1570 Старлинков (терминалы Starlink. — RT) от Польши уже на Украине», — написал он в Telegram.

Фёдоров уточнил, что часть терминалов планируется передать гражданским администрациям.

Ранее глава Space X Илон Маск заявил, что работу 11 тыс. из 25 тыс. терминалов спутникового интернета Starlink на Украине оплачивают ряд стран, организаций и частных лиц.