В Киеве сообщили о прибытии на Украину из Польши 1570 терминалов Starlink
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Об этом заявил министр цифровой трансформации страны Михаил Фёдоров.
«Ещё 1570 Старлинков (терминалы Starlink. — RT) от Польши уже на Украине», — написал он в Telegram.
Фёдоров уточнил, что часть терминалов планируется передать гражданским администрациям.
Ранее глава Space X Илон Маск заявил, что работу 11 тыс. из 25 тыс. терминалов спутникового интернета Starlink на Украине оплачивают ряд стран, организаций и частных лиц.