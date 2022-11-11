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В Киеве сообщили о прибытии на Украину из Польши 1570 терминалов Starlink

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На Украину из Польши поставили очередную партию из 1570 терминалов спутниковой связи Starlink.
В Киеве сообщили о прибытии на Украину из Польши 1570 терминалов Starlink
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил министр цифровой трансформации страны Михаил Фёдоров.

«Ещё 1570 Старлинков (терминалы Starlink. — RT) от Польши уже на Украине», — написал он в Telegram.

Фёдоров уточнил, что часть терминалов планируется передать гражданским администрациям.

Ранее глава Space X Илон Маск заявил, что работу 11 тыс. из 25 тыс. терминалов спутникового интернета Starlink на Украине оплачивают ряд стран, организаций и частных лиц.

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