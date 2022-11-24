Источник: большие потери ВСУ привели к разработке специального похоронного алгоритма

Как стало известно RT, начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Шаптала направил в адрес главкома Валерия Залужного проект «Алгоритма действий должностных лиц, ответственных за организацию транспортировки и захоронения погибших военнослужащих». Проект подготовлен в Центральном управлении гражданско-военного сотрудничества Генштаба армии Украины и, по словам источника, стал следствием больших потерь ВСУ.

Сведения об алгоритме RT обнаружил в полученных от источника документах Генштаба ВСУ. Из самого алгоритма, а также из сопроводительного письма к нему следует, что Сергею Шаптале приходится лично заниматься вопросами захоронений военнослужащих, причём в циркуляре подчёркивается, что «увеличивается число случаев вмешательства посторонних лиц (представителей общественных объединений и т. п.) в вопросы организации транспортировки тел погибших военнослужащих Вооружённых сил Украины».

В алгоритме захоронения указывается порядок действий командования в случае смерти военнослужащего — определяется механизм информирования местных органов военного комплектования по месту призыва военнослужащего, а также Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ.

Согласно полученному от источника документу, ориентировочная плановая стоимость одного комплекта предметов ритуальной принадлежности для захоронения военнослужащего ВСУ составляет 8,6 тыс. гривен (чуть больше 14 тыс. рублей по курсу на момент публикации).

При этом подчёркивается, что могут возникать ситуации отсутствия средств на захоронение и покупку ритуальных принадлежностей — в таком случае командирам военных частей предлагается направлять в похоронные агентства гарантийные письма с последующим финансовым возмещением по линии бюджета воинской части.

Источник отмечает высокие потери в рядах ВСУ. Этим обстоятельством, по его словам, и продиктовано стремление военного руководства упорядочить процедуру армейских похорон.

Как сообщал ранее RT, с момента начала специальной военной операции Вооружённые силы Украины потеряли убитыми десятки тысяч человек. Так, в середине сентября, по подсчётам Минобороны России, потери украинской армии уже составляли около 61 тыс. человек.