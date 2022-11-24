Украинские военные сообщили, что согласно распоряжению офиса Владимира Зеленского, всеобщая мобилизация идёт в русскоязычных регионах Украины, западные области почти на затронуты, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур в Херсонской области.

«По сведениям от наших источников в ВСУ, всеобщая и поголовная мобилизация ведётся только в русскоязычных областях Украины — в Николаевской, Днепропетровской, Черкасской», — говорится в сообщении.

По данным источников, западные регионы страны почти на затронуты мобилизацией, в Ивано-Франковске мобилизовано 40 человек, во Львове — 30.

Источники в ВСУ уточнили, что таким образом украинское правительство решает задачу уничтожения потенциально опасного для себя русскоязычного населения.

Ранее сообщалось, что украинские военные планируют провести мобилизацию всех граждан призывного возраста в Херсоне и на правом берегу Днепра.