РИА Новости: Украина мобилизует людей в русскоязычных областях
«По сведениям от наших источников в ВСУ, всеобщая и поголовная мобилизация ведётся только в русскоязычных областях Украины — в Николаевской, Днепропетровской, Черкасской», — говорится в сообщении.
По данным источников, западные регионы страны почти на затронуты мобилизацией, в Ивано-Франковске мобилизовано 40 человек, во Львове — 30.
Источники в ВСУ уточнили, что таким образом украинское правительство решает задачу уничтожения потенциально опасного для себя русскоязычного населения.
Ранее сообщалось, что украинские военные планируют провести мобилизацию всех граждан призывного возраста в Херсоне и на правом берегу Днепра.