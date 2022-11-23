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Песков: неловкие высказывания ряда политологов не должны портить отношения Москвы и Астаны

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «крайне неловкие высказывания» некоторых политологов в отношении Казахстана не должны бросать тень на двусторонние отношения Москвы и Астаны.
Песков: неловкие высказывания ряда политологов не должны портить отношения Москвы и Астаны
  • РИА Новости

Об этом он сказал в эфире специального проекта «President» на телеканале «Хабар 24».

«Я могу сказать одно, что в России политологов, допускающих крайне неловкие высказывания в отношении Казахстана, не меньше, чем в Казахстане политологов, весьма и весьма критически относящихся к России. Но это не значит, что это может и должно бросать тень на наши двусторонние отношения», — сказал представитель Кремля.

По его словам, эти политологи «никоим образом не отображают официальную линию правительства, не отображают официальную линию Кремля».

«Просто не нужно их слушать и их смотреть», — добавил он.

Замглавы МИД Казахстана Роман Василенко ранее призвал Москву отреагировать на негативные мнения о Казахстане, которые высказывают некоторые гости эфиров на российском телевидении.

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