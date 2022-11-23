В Астане призвали Москву отреагировать на негативное мнение о Казахстане на российском ТВ
- Gettyimages.ru
По его словам, власти Казахстана уже не раз высказывались по поводу подобных заявлений и «различных говорящих голов».
Василенко отметил, что, как считают в Астане, такие комментарии не отражают официальной российской позиции, наносят ущерб традиционно тесным отношениям с Казахстаном.
«И, в-третьих, заслуживают соответствующей реакции со стороны властей Российской Федерации», — цитирует его РИА Новости.
Ранее МИД Казахстана ответил на критику прошедших президентских выборов со стороны ОБСЕ.