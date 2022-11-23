В Астане призвали Москву отреагировать на негативное мнение о Казахстане на российском ТВ

Замглавы МИД Казахстана Роман Василенко призвал Москву отреагировать на негативные мнения о Казахстане, которые высказывают некоторые гости эфиров на российском телевидении.

По его словам, власти Казахстана уже не раз высказывались по поводу подобных заявлений и «различных говорящих голов».

Василенко отметил, что, как считают в Астане, такие комментарии не отражают официальной российской позиции, наносят ущерб традиционно тесным отношениям с Казахстаном.

«И, в-третьих, заслуживают соответствующей реакции со стороны властей Российской Федерации», — цитирует его РИА Новости.

Ранее МИД Казахстана ответил на критику прошедших президентских выборов со стороны ОБСЕ.