МИД Казахстана ответил на критику прошедших президентских выборов со стороны ОБСЕ

Заявление ОБСЕ, критикующее организацию президентских выборов в Казахстане, необъективно и ставит под вопрос эффективность Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), заявили в Астане.

По мнению БДИПЧ, которое приводит РИА Новости, нормативно-правовая база в Казахстане не полностью соответствует международным стандартам и обязательствам ОБСЕ в отношении демократических выборов.

В МИД Казахстана отреагировали на эту оценку.

Так, в министерстве отметили, что в заявлении ОБСЕ содержится набор типичных для БДИПЧ ОБСЕ трафаретных и предвзятых выводов, а также демонстрируется полное нежелание воспринять развитие внутренней ситуации в Казахстане.

«В деятельности группы наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ и её руководства явно прослеживалось недоверие к проводимым президентом Казахстана реформам, направленным на трансформацию страны, превращение её в передовое общество, основанное на верховенстве закона», — утверждает Министерство иностранных дел.

Заявление БДИПЧ говорит об отсутствии стремления к развитию сотрудничества с казахстанскими властями, это будет принято во внимание, подчеркнули в МИД.

Ранее глава казахстанской ЦИК Нурлан Абдиров заявил, что Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах президента Казахстана с 81,31% голосов.

Российский президент Владимир Путин поздравил Токаева с переизбранием.