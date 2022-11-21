Путин поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана

Российский президент Владимир Путин поздравил казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, от души поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Республики Казахстан», — говорится в телеграмме главы российского государства.

Путин добавил, что Россия и Казахстан продолжат совместно работать над совершенствованием отношений.

Ранее глава казахстанской ЦИК Нурлан Абдиров заявил, что Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах президента Казахстана с 81,31% голосов.