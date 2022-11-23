Генсеком ОДКБ с 1 января станет представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов
- РИА Новости
Об этом, как пишет ТАСС, сообщила пресс-служба президента республики.
«В рамках плановой ротации главы государств приняли решение о назначении представителя Казахстана Имангали Тасмагамбетова на должность генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2023 года сроком на три года», — говорится в сообщении.
Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что Россия полностью поддерживает решение об оснащении миротворческих сил ОДКБ современными видами вооружения.