Генсеком ОДКБ с 1 января станет представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов

Представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов назначен на должность генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2023 года.

Об этом, как пишет ТАСС, сообщила пресс-служба президента республики.

«В рамках плановой ротации главы государств приняли решение о назначении представителя Казахстана Имангали Тасмагамбетова на должность генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2023 года сроком на три года», — говорится в сообщении.

Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что Россия полностью поддерживает решение об оснащении миротворческих сил ОДКБ современными видами вооружения.