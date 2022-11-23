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Генсеком ОДКБ с 1 января станет представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов

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Представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов назначен на должность генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2023 года.
Генсеком ОДКБ с 1 января станет представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов
  • РИА Новости

Об этом, как пишет ТАСС, сообщила пресс-служба президента республики.

«В рамках плановой ротации главы государств приняли решение о назначении представителя Казахстана Имангали Тасмагамбетова на должность генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2023 года сроком на три года», — говорится в сообщении.

Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что Россия полностью поддерживает решение об оснащении миротворческих сил ОДКБ современными видами вооружения.

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