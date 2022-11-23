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Аналитик Федосова прокомментировала идею СЕ организовать онлайн-курсы для грузинских чиновников

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Анастасия Белоусова
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова прокомментировала в беседе с RT планы Совета Европы запустить онлайн-курсы для представителей местных органов власти в Грузии.
Аналитик Федосова прокомментировала идею СЕ организовать онлайн-курсы для грузинских чиновников
  • Gettyimages.ru

По мнению аналитика, продолжается работа по «продвижению так называемой демократии на низовом уровне».

Федосова считает, что стандарты демократии для Грузии и форматы гражданской активности будут определять западные структуры и подрядчики.

«Это устойчивое представление о том, что если обучить управленческим практикам, то жизнь будет, как на Западе. На деле такое обучение включает в себя и идеологический компонент, те ценности и представления, опираясь на которые принимаются базовые управленческие решения», — сказала она.

Ранее стало известно, что СЕ намерен организовать онлайн-курсы для грузинских чиновников.

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