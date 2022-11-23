В «Росэнергоатоме» заявили о повреждении на ЗАЭС ёмкостей с дистиллятами из-за обстрелов

Советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил о повреждении на Запорожской атомной электростанции ёмкостей с дистиллятами из-за обстрелов со стороны украинских войск.

В беседе с ТАСС Карчаа рассказал, что «между четвёртым и пятым энергоблоками стоят ёмкости с дистиллятами».

«Это они (эксперты МАГАТЭ) и назвали нерадиоактивной утечкой», — заявил он.

Также Карчаа отметил, что для определения степени серьёзности инцидента нужно учитывать совокупность факторов.

В том числе он рассказал, что ВСУ разбили часть системы охлаждения и конструкции в брызгальных бассейнах.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что союзные силы уничтожили украинскую технику на позициях, с которых велись обстрелы Энергодара и Запорожской АЭС.

До этого эксперты Международного агентства по атомной энергии осмотрели состояние пострадавшей от обстрелов Запорожской АЭС и сообщили о значительных повреждениях на станции.