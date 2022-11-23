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Хакеры RaHDit опубликовали данные курсантов и преподавателей академии СБУ

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Хакерская группа RaHDit опубликовала на портале «Немезида» списки курсантов и преподавателей академии Службы безопасности Украины, сервер которой ранее взломала группа «Zаря».
Хакеры RaHDit опубликовали данные курсантов и преподавателей академии СБУ
  • Legion-Media
  • © Igor Golovnov

Как информирует РИА Новости, хакеры опубликовали данные свыше 400 человек, которые в ближайшее время пополнят ряды СБУ, а также тех, кто обучает будущих сотрудников спецслужб.

Таким образом, стали известны их адреса регистрации, телефоны, индивидуальные номера из госреестра физлиц, адреса электронной почты и страниц в соцсетях, а также цифровые коды в мессенджерах.

26 сентября хакерская группировка RaHDIt выложила в открытый доступ данные о более чем 1,5 тыс. сотрудниках Службы внешней разведки Украины.

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