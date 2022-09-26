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Хакеры опубликовали данные об украинских разведчиках по всему миру

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Хакерская группировка RaHDIt выложила в открытый доступ данные о более чем 1,5 тыс. сотрудниках Cлужбы внешней разведки Украины, сведения о них опубликованы на сайте «Немезида» пишет РИА Новости.
Хакеры опубликовали данные об украинских разведчиках по всему миру
  • Gettyimages.ru

Как отмечает агентство, актуальность информации подтвердил источник в правоохранительных органах. В списках значатся данные представителей разведки, работающей под прикрытием посольств более чем в 20 странах, говорится в сообщении.

Речь идёт в том числе о США, Франции, Италии, ФРГ и Польше, а также об Азербайджане, Аргентине, Венгрии, Греции, Ираке, ЮАР и Таджикистане.

Также опубликованы данные об украинских разведчиках в НАТО, ЕС и НАТО.

Хакеры заявили, что они сверили данные баз данных украинского МИД и СВР и нашли совпадения.

Ранее представитель российской хакерской группировки RaHDIt заявил, что в результате проведённой в марте кибератаки было взломано более 700 сайтов украинских государственных органов, выведены из строя почтовые серверы, что привело к потере управления и связи.

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