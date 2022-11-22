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В Белоруссии арестовали главу представительства швейцарской фармкомпании

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В Белоруссии поместили под стражу главу представительства швейцарской фармкомпании Alpen Pharma.
В Белоруссии арестовали главу представительства швейцарской фармкомпании
  • РИА Новости
  • © Иван Руднев

Об этом информирует белорусская генпрокуратура. 

Отмечается, что в отношении представителя компании было возбуждено дело по итогам проверки. 

«В рамках возбуждённого уголовного дела прокурор г. Гродно санкционировал избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы представительства Alpen Pharma AG», — заявили в прокуратуре.

В материалах дела говорится, что подозреваемая в течение двух лет «систематически предоставляла от имени представительства Alpen Pharma AG незаконные денежные вознаграждения» медработникам за продвижение гомеопатических и лекарственных средств. 

Отмечается, что «всего 12 представителей данного акционерного общества по областям и городу Минску признаны подозреваемыми по уголовному делу».

Ранее в Белоруссии задержали членов группировки, приехавших в республику совершать теракты.

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