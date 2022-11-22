В Белоруссии арестовали главу представительства швейцарской фармкомпании
- РИА Новости
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Об этом информирует белорусская генпрокуратура.
Отмечается, что в отношении представителя компании было возбуждено дело по итогам проверки.
«В рамках возбуждённого уголовного дела прокурор г. Гродно санкционировал избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы представительства Alpen Pharma AG», — заявили в прокуратуре.
В материалах дела говорится, что подозреваемая в течение двух лет «систематически предоставляла от имени представительства Alpen Pharma AG незаконные денежные вознаграждения» медработникам за продвижение гомеопатических и лекарственных средств.
Отмечается, что «всего 12 представителей данного акционерного общества по областям и городу Минску признаны подозреваемыми по уголовному делу».
Ранее в Белоруссии задержали членов группировки, приехавших в республику совершать теракты.