Узнать больше

В Белоруссии задержали членов группировки, приехавших в республику совершать теракты

Короткая ссылка
Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков в эфире СТВ заявил о задержании правоохранительными органами участников так называемого плана «Перамога», которые приехали в страну совершать теракты.
В Белоруссии задержали членов группировки, приехавших в республику совершать теракты
  • РИА Новости

По его словам, большинство участников организации, созданной на Западе, уже установлены.

«Когда они попытались в определённый момент совершить преступления, именно теракты на территории Республики Беларусь, эти группы все абсолютно были задержаны», — сказал он.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о незаконном пересечении границы украинским вооружённым солдатом через железнодорожный пункт пропуска Словечно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить