В Белоруссии задержали членов группировки, приехавших в республику совершать теракты

Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков в эфире СТВ заявил о задержании правоохранительными органами участников так называемого плана «Перамога», которые приехали в страну совершать теракты.

По его словам, большинство участников организации, созданной на Западе, уже установлены.

«Когда они попытались в определённый момент совершить преступления, именно теракты на территории Республики Беларусь, эти группы все абсолютно были задержаны», — сказал он.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о незаконном пересечении границы украинским вооружённым солдатом через железнодорожный пункт пропуска Словечно.