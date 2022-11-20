В Белоруссии задержали членов группировки, приехавших в республику совершать теракты
- РИА Новости
По его словам, большинство участников организации, созданной на Западе, уже установлены.
«Когда они попытались в определённый момент совершить преступления, именно теракты на территории Республики Беларусь, эти группы все абсолютно были задержаны», — сказал он.
Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о незаконном пересечении границы украинским вооружённым солдатом через железнодорожный пункт пропуска Словечно.