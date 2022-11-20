Украинский военнослужащий незаконно пересёк границу с Белоруссией

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о незаконном пересечении границы украинским вооружённым солдатом через железнодорожный ппр Словечно.

«Украинские военные продолжают осуществлять провокации на границе... Видеокамера в железнодорожном ппр Словечно (с украинской стороны — Выступовичи) зафиксировала движение на территории Украины вооружённого человека в направлении границы. Впоследствии он незаконно пересёк границу, проходящую по центру железнодорожного моста, и зашёл на территорию Беларуси», — говорится в сообщении ГПК республики.

Отмечается, что, находясь на территории Белоруссии, украинский военный фотографировал и снимал на видео местность, а также что-то искал или устанавливал в снегу.

По факту инцидента проводится проверка. В ГПК Белоруссии подчеркнули, что подобные случаи создают провокационные ситуации на границе, которые могут привести к вооружённому боестолкновению.

16 ноября пограничники сбили украинский разведывательный беспилотник, который нарушил государственную границу.

Ранее стало известно, что гомельские пограничники перехватили украинский беспилотник в 1 км от белорусско-украинской границы.