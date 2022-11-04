В Белоруссии перехватили украинский беспилотник
- РИА Новости
Об этом сообщает погранкомитет Белоруссии.
«Инцидент произошёл 2 ноября в 1 км от белорусско-украинской границы в Гомельском районе... Принятыми мерами дрон удалось принудительно посадить», — цитирует заявление ведомства БЕЛТА.
Установлено, что квадрокоптер использовался украинскими военизированными подразделениями.
«Дрон был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, а также ведения разведки и съёмки технических средств охраны границы на территории Белоруссии», — добавили в ведомстве.
Ранее Комитет государственной безопасности Белоруссии задержал гражданина страны, завербованного Службой безопасности Украины.