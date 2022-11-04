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В Белоруссии перехватили украинский беспилотник

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Гомельские пограничники перехватили украинский беспилотник в 1 км от белорусско-украинской границы.
В Белоруссии перехватили украинский беспилотник
  • РИА Новости

Об этом сообщает погранкомитет Белоруссии.

«Инцидент произошёл 2 ноября в 1 км от белорусско-украинской границы в Гомельском районе... Принятыми мерами дрон удалось принудительно посадить», — цитирует заявление ведомства БЕЛТА.

Установлено, что квадрокоптер использовался украинскими военизированными подразделениями.

«Дрон был оборудован системой инфракрасного видения, применялся для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, а также ведения разведки и съёмки технических средств охраны границы на территории Белоруссии», — добавили в ведомстве.

Ранее Комитет государственной безопасности Белоруссии задержал гражданина страны, завербованного Службой безопасности Украины. 

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