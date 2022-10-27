КГБ Белоруссии задержал агента украинских спецслужб

Комитет государственной безопасности Белоруссии задержал гражданина страны, завербованного Службой безопасности Украины. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1».

Как пишет ТАСС со ссылкой на данные телеканала, задержанный долгое время служил в белорусской армии, являлся топографом высокого класса и имел доступ к госсекретам.

После вербовки белорусский гражданин передавал украинской стороне информацию о перемещении и дислокации войск, составе сил спецопераций.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за госизмену.

Ранее в КГБ Белоруссии заявили о подготовке Киевом боевиков для захвата райцентра в стране.