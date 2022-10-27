КГБ Белоруссии задержал агента украинских спецслужб
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Как пишет ТАСС со ссылкой на данные телеканала, задержанный долгое время служил в белорусской армии, являлся топографом высокого класса и имел доступ к госсекретам.
После вербовки белорусский гражданин передавал украинской стороне информацию о перемещении и дислокации войск, составе сил спецопераций.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за госизмену.
Ранее в КГБ Белоруссии заявили о подготовке Киевом боевиков для захвата райцентра в стране.