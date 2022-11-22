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На Украине сообщили о смерти сына лидера УПА Шухевича

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Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о смерти сына лидера «Украинской повстанческой армии»* Романа Шухевича — Юрия Шухевича.
На Украине сообщили о смерти сына лидера УПА Шухевича
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«В возрасте 89 лет ушел в вечность Юрий Шухевич — герой Украины, диссидент, член Украинской Хельсинкской Группы», — сообщил Садовый в своём Telegram-канале.

В мае сообщалось, что в Мелитополе одну из улиц переименовали в честь советского разведчика Павла Судоплатова, ранее эта улица носила имя идеолога украинского национализма Дмитрия Донцова.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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