На Украине сообщили о смерти сына лидера УПА Шухевича
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«В возрасте 89 лет ушел в вечность Юрий Шухевич — герой Украины, диссидент, член Украинской Хельсинкской Группы», — сообщил Садовый в своём Telegram-канале.
В мае сообщалось, что в Мелитополе одну из улиц переименовали в честь советского разведчика Павла Судоплатова, ранее эта улица носила имя идеолога украинского национализма Дмитрия Донцова.
* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).