Сенатор США Риш высказался о дальнейшей помощи Украине

Член международного комитета сената Джим Риш (Республиканская партия) высказался о дальнейшей помощи Украине со стороны США после выборов.

«Есть очень громкие голоса. Меня это не беспокоит настолько, насколько бы вы хотели, чтобы их не было. Если бы мы были по другую сторону ситуации, они бы стучали по столу: «Дайте Украине больше денег», — цитирует Риша издание Politico.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон предоставил Киеву военную помощь более чем на $20 млрд.

Ранее Республиканская партия в палате представителей конгресса США представила законопроект об аудите средств, которые идут на оказание помощи Украине.