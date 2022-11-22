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Полковник полиции ЛНР Киселёв: ЧВК «Моцарт» из США не может противостоять «группе Вагнера»

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Полковник полиции Луганской Народной Республики Виталий Киселёв высказал мнение, что воюющая на Сватовском направлении за Украину американская частная военная компания не в состоянии противостоять «группе Вагнера».
Полковник полиции ЛНР Киселёв: ЧВК «Моцарт» из США не может противостоять «группе Вагнера»
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

Как пишет РИА Новости, речь идёт о частной военной компании «Моцарт», основанной отставным полковником морской пехоты США.

«Чтобы им противостоять «Вагнеру», они должны обзавестись бронетехникой, должны обзавестись какими-то летательными аппаратами типа «вертушки», самолёта, с которыми они привыкли в других странах воевать. Поэтому, думаю, (их задача. — RT) больше с морально-психологической точки зрения… чтобы ВСУ уверовали в некую свою победу», — сказал Киселёв в эфире «России 24».

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что Киев стягивает бронетехнику на нескольких участках фронта. Также он сообщал о прибытии подкрепления ВСУ на Сватовском направлении.

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