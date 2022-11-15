Марочко: Киев стягивает бронетехнику на нескольких участках фронта
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что Киев стягивает бронетехнику на нескольких участках фронта.
- Legion-Media
«Выявлено усиление украинской группировки войск бронетанковыми группами в направлении: Сватово, Кременная, Лисичанск и Попасная», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Марочко сообщал о прибытии подкрепления ВСУ на Сватовском направлении.
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