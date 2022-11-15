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Марочко: Киев стягивает бронетехнику на нескольких участках фронта

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Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что Киев стягивает бронетехнику на нескольких участках фронта.
Марочко: Киев стягивает бронетехнику на нескольких участках фронта
  • Legion-Media

«Выявлено усиление украинской группировки войск бронетанковыми группами в направлении: Сватово, Кременная, Лисичанск и Попасная», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Марочко сообщал о прибытии подкрепления ВСУ на Сватовском направлении.

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