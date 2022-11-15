Марочко: Киев стягивает бронетехнику на нескольких участках фронта

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что Киев стягивает бронетехнику на нескольких участках фронта.

«Выявлено усиление украинской группировки войск бронетанковыми группами в направлении: Сватово, Кременная, Лисичанск и Попасная», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Марочко сообщал о прибытии подкрепления ВСУ на Сватовском направлении.