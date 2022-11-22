В Запорожье заявили о готовности батальона им. Судоплатова к выполнению боевых задач

Замгубернатора по обороне Запорожской области с позывным «Терек» заявил, что бойцы добровольческого батальона им. Павла Судоплатова готовы к выполнению боевых задач любой сложности. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, батальон на данный момент находится «в формате боевого слаживания».

«У нас есть люди с боевым опытом, большое количество. Уже повоевали, знают, что это такое. Готовы выезжать и выполнять задачи любого характера», — цитирует замгубернатора РИА Новости.

Он подчеркнул, что для выполнения боевых задач есть вся необходимая техника.

Отмечается, что батальон был создан в сентябре 2022 года по инициативе врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.

29 сентября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о создании трёх добровольческих батальонов для участия в спецоперации.