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В Санкт-Петербурге сформированы три батальона добровольцев для участия в СВО

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В Санкт-Петербурге сформированы три добровольческих батальона для участия в спецоперации, сообщил губернатор Александр Беглов.

«Мы уже сформировали три батальона, сейчас можно об этом говорить. Это «Кронштадт», «Павловск» и «Нева». Это добровольные батальоны. Они уже проходят процесс слаживания. Им тоже мы выделяли выплаты», — рассказал Беглов в эфире телеканала «78». Его слова приводит РИА Новости.

Глава абхазского МИД Инал Ардзинба ранее сообщил, что хотя на территории Абхазии нет мобилизации, но число добровольцев, уезжающих в зону российской спецоперации на Украине, постоянно растёт.

Также глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о формировании в регионе добровольческих батальонов.

По его словам, многие жители региона уже находятся на границе в составе Вооружённых сил России.

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