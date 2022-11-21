В «Укрэнерго» сообщили о плановых отключениях света 22 ноября на всей территории Украины
- AP
«Завтра, 22 ноября… во всех регионах Украины будут применены плановые отключения», — приводит сообщение компании РИА Новости.
В компании добавили, что энергосистема ещё не восстановилась полностью и не в состоянии работать на полную мощность.
Ранее генеральный директор частной энергетической украинской компании ДТЭК Максим Тимченко призвал граждан уехать из страны, чтобы снизить нагрузки на энергосистему.