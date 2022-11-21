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В «Укрэнерго» сообщили о плановых отключениях света 22 ноября на всей территории Украины

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Во вторник, 22 ноября, на всей территории Украины будут действовать плановые отключения электроэнергии, сообщили в НЭК «Укрэнерго».
В «Укрэнерго» сообщили о плановых отключениях света 22 ноября на всей территории Украины
  • AP

«Завтра, 22 ноября… во всех регионах Украины будут применены плановые отключения», — приводит сообщение компании РИА Новости.

В компании добавили, что энергосистема ещё не восстановилась полностью и не в состоянии работать на полную мощность.

Ранее генеральный директор частной энергетической украинской компании ДТЭК Максим Тимченко призвал граждан уехать из страны, чтобы снизить нагрузки на энергосистему.

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