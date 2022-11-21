Эрдоган поздравил Токаева с победой на президентских выборах в Казахстане
- AP
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Об этом сообщила пресс-служба Токаева.
«Турецкий лидер поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах», — говорится в заявлении.
Собеседники подчеркнули готовность к реализации новых инициатив, отвечающих интересам двух стран.
Ранее российский президент Владимир Путин поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана.
21 ноября глава казахстанской ЦИК Нурлан Абдиров заявил, что Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах президента Казахстана с 81,31% голосов.