Эрдоган поздравил Токаева с победой на президентских выборах в Казахстане

Президент Турции Тайип Эрдоган поздравил в телефонном разговоре казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с победой на внеочередных президентских выборах

AP

© Kazakhstan's President Press Office

Об этом сообщила пресс-служба Токаева. «Турецкий лидер поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах», — говорится в заявлении. Собеседники подчеркнули готовность к реализации новых инициатив, отвечающих интересам двух стран. Ранее российский президент Владимир Путин поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана. 21 ноября глава казахстанской ЦИК Нурлан Абдиров заявил, что Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах президента Казахстана с 81,31% голосов.