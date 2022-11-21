Марочко: ВСУ под Артёмовском и Соледаром перешли от наступления в глухую оборону

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что ВСУ под Артёмовском и Соледаром перешли от наступления в глухую оборону.

«В районах населённых пунктов Артёмовск и Соледар противник перешёл в глухую оборону», — написал он в Telegram.

Марочко добавил, что из-за ежедневных потерь и исходя из оперативной обстановки украинское командование отказалось от действий наступательного характера.

Ранее сообщалось, что военные из Донецкой Народной Республики ликвидировали под Артёмовском группу украинских диверсантов, которые сначала согласились на переговоры о сдаче, а потом бросили в своих противников гранату.