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Марочко: ВСУ под Артёмовском и Соледаром перешли от наступления в глухую оборону

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Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что ВСУ под Артёмовском и Соледаром перешли от наступления в глухую оборону.
Марочко: ВСУ под Артёмовском и Соледаром перешли от наступления в глухую оборону
  • РИА Новости

«В районах населённых пунктов Артёмовск и Соледар противник перешёл в глухую оборону», — написал он в Telegram.

Марочко добавил, что из-за ежедневных потерь и исходя из оперативной обстановки украинское командование отказалось от действий наступательного характера.

Ранее сообщалось, что военные из Донецкой Народной Республики ликвидировали под Артёмовском группу украинских диверсантов, которые сначала согласились на переговоры о сдаче, а потом бросили в своих противников гранату.

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