Специалисты МАГАТЭ осмотрят ЗАЭС после украинских обстрелов

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью телеканалу BFMTV заявил, что специалисты организации намерены совершить обход Запорожской АЭС 21 ноября утром для оценки ущерба после последних обстрелов.

«Мои инспекторы проведут завтра утром обход станции, если позволит ситуация... Ситуация на станции вчера и сегодня ухудшилась. Вчера вечером обстрелы ЗАЭС возобновились, сегодня утром они были продолжены», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в настоящий момент МАГАТЭ оценивает ущерб.

«Станция была затронута, однако реакторы не пострадали», — отметил Гросси.

Он также предположил, что, «скорее всего, затронута была зона, где находится отработанное и новое топливо».

Ранее советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские военные подвергли массированному артиллерийскому обстрелу Запорожскую АЭС. Повреждения получили стратегические объекты.