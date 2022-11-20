Специалисты МАГАТЭ осмотрят ЗАЭС после украинских обстрелов
- РИА Новости
«Мои инспекторы проведут завтра утром обход станции, если позволит ситуация... Ситуация на станции вчера и сегодня ухудшилась. Вчера вечером обстрелы ЗАЭС возобновились, сегодня утром они были продолжены», — цитирует его ТАСС.
По его словам, в настоящий момент МАГАТЭ оценивает ущерб.
«Станция была затронута, однако реакторы не пострадали», — отметил Гросси.
Он также предположил, что, «скорее всего, затронута была зона, где находится отработанное и новое топливо».
Ранее советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские военные подвергли массированному артиллерийскому обстрелу Запорожскую АЭС. Повреждения получили стратегические объекты.