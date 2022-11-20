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Специалисты МАГАТЭ осмотрят ЗАЭС после украинских обстрелов

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью телеканалу BFMTV заявил, что специалисты организации намерены совершить обход Запорожской АЭС 21 ноября утром для оценки ущерба после последних обстрелов.
Специалисты МАГАТЭ осмотрят ЗАЭС после украинских обстрелов
  • РИА Новости

«Мои инспекторы проведут завтра утром обход станции, если позволит ситуация... Ситуация на станции вчера и сегодня ухудшилась. Вчера вечером обстрелы ЗАЭС возобновились, сегодня утром они были продолжены», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в настоящий момент МАГАТЭ оценивает ущерб.

«Станция была затронута, однако реакторы не пострадали», — отметил Гросси.

Он также предположил, что, «скорее всего, затронута была зона, где находится отработанное и новое топливо».

Ранее советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские военные подвергли массированному артиллерийскому обстрелу Запорожскую АЭС. Повреждения получили стратегические объекты.

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