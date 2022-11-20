В Анкаре остались довольны ходом голосования на президентских выборах в Казахстане

В МИД Турции заявили, что остались довольны ходом проведения президентских выборов 20 ноября в Казахстане.

«Мы удовлетворены тем, что состоявшиеся 20 ноября внеочередные президентские выборы в Казахстане успешно прошли в спокойной обстановке», — говорится в сообщении ведомства.

В Анкаре выразили надежду на то, что итоги президентской гонки пойдут на благо братского казахского народа.

Ранее начальник управления Генеральной прокуратуры Казахстана Азамат Саргазин заявил, что выборы президента страны прошли в спокойной обстановке.

По словам зампредседателя ЦИК республики Константина Петрова, явка на внеочередные президентские выборы в стране после закрытия избирательных участков на всей территории страны составила 69,43%.