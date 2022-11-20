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Генпрокуратура Казахстана: выборы президента страны прошли в спокойной обстановке

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Начальник управления Генеральной прокуратуры Казахстана Азамат Саргазин заявил, что выборы президента страны прошли в спокойной обстановке.
Генпрокуратура Казахстана: выборы президента страны прошли в спокойной обстановке
  • РИА Новости

Об этом он сказал на брифинге в ходе онлайн-марафона, посвящённого выборам.

«В целом электоральная кампания и непосредственно сам процесс голосования прошли в спокойной обстановке. Жалоб и заявлений граждан о воспрепятствовании реализации права на голосование не имеется», — цитирует его РИА Новости.

В Казахстане проводятся президентские выборы, в общей сложности в стране задействован 10 101 участок, в списки избирателей включены 11 950 485 граждан.

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