Наблюдатель от ЦИК России прокомментировала президентские выборы в Казахстане
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
По её словам, голосование прошло организованно и к процессу замечаний нет.
«Всё прошло организованно, избирательные участки закрылись… члены участковых комиссий приступили к подсчёту голосов. В течение дня, когда мы работали, — с момента открытия избирательных участков до завершения голосования — видно, насколько организованно, профессионально работают члены участковых избирательных комиссий», — сказала Маркина.
Ранее начальник управления Генеральной прокуратуры Казахстана Азамат Саргазин заявил, что выборы президента страны прошли в спокойной обстановке.