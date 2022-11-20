Наблюдатель от ЦИК России прокомментировала президентские выборы в Казахстане

Наблюдатель от Центральной избирательной комиссии России Людмила Маркина прокомментировала президентские выборы в Казахстане.

Об этом сообщает РИА Новости.

По её словам, голосование прошло организованно и к процессу замечаний нет.

«Всё прошло организованно, избирательные участки закрылись… члены участковых комиссий приступили к подсчёту голосов. В течение дня, когда мы работали, — с момента открытия избирательных участков до завершения голосования — видно, насколько организованно, профессионально работают члены участковых избирательных комиссий», — сказала Маркина.

Ранее начальник управления Генеральной прокуратуры Казахстана Азамат Саргазин заявил, что выборы президента страны прошли в спокойной обстановке.