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В Казахстане привлекли к ответственности граждан за призывы к митингам в день выборов

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В Казахстане к административной ответственности привлекли четырёх человек за призывы к несанкционированным митингам в день президентских выборов, заявил зампредседателя комитета административной полиции МВД республики Жандос Мураталиев.
В Казахстане привлекли к ответственности граждан за призывы к митингам в день выборов
  • AP

«Органы суда привлекли к административной ответственности четырёх человек, которые призывали к проведению и участию в несанкционированных митингах. Административные протоколы на 15 человек переданы в суд», — цитирует его РИА Новости.

По словам представителя ведомства, власти и прокуроры неоднократно предупреждали этих граждан о незаконности протестов.

В Казахстане проводятся президентские выборы, в общей сложности в стране задействован 10 101 участок, в списки избирателей включены 11 950 485 граждан.

К моменту закрытия 15 из 20 участков для голосования явка составила 69,31%.

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