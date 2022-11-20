В ДНР заявили о ранении двух человек в Павловке из-за обстрелов боевиков ВСУ

В штабе территориальной обороны ДНР заявили о ранении двух человек в Павловке из-за обстрелов боевиков ВСУ.

AP

«ВФУ обстреляли Павловку, ранены два человека», — говорится в сообщении штаба в Telegram. Ранее сообщалось, что в результате обстрела Кременной в Луганской Народной Республике со стороны украинских войск погиб один мирный житель.