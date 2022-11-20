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В ДНР заявили о ранении двух человек в Павловке из-за обстрелов боевиков ВСУ

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В штабе территориальной обороны ДНР заявили о ранении двух человек в Павловке из-за обстрелов боевиков ВСУ.
В ДНР заявили о ранении двух человек в Павловке из-за обстрелов боевиков ВСУ
  • AP

«ВФУ обстреляли Павловку, ранены два человека», — говорится в сообщении штаба в Telegram.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Кременной в Луганской Народной Республике со стороны украинских войск погиб один мирный житель.

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