В ДНР заявили о ранении двух человек в Павловке из-за обстрелов боевиков ВСУ
В штабе территориальной обороны ДНР заявили о ранении двух человек в Павловке из-за обстрелов боевиков ВСУ.
- AP
«ВФУ обстреляли Павловку, ранены два человека», — говорится в сообщении штаба в Telegram.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела Кременной в Луганской Народной Республике со стороны украинских войск погиб один мирный житель.
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